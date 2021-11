Sarah Engels' Babybäuchlein wächst und gedeiht! Die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Ehemann Julian (28) erwarten derzeit erstmals gemeinsamen Nachwuchs – und lassen ihre Fans fast täglich daran teilhaben. Auch das Geschlecht haben die Turteltauben inzwischen bereits verraten: Sie bekommen ein Mädchen! Wenige Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin zeigte Sarah noch einmal stolz im Netz, wie groß ihre Babykugel mittlerweile ist.

In ihrer Instagram-Story postete die Kölnerin ein Vorher-Nachher-Bild von sich. Das erste Foto zeigt sie zu Beginn des zweiten Trimesters: Zu diesem Zeitpunkt war die 29-Jährige noch ziemlich schlank. Der zweite Schnappschuss dürfte erst vor wenigen Tagen entstanden sein, denn ihr kugelrunder Babybauch ist darauf nicht zu übersehen. Unter der Aufnahme verriet Sarah auch, dass sie sich jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche befindet.

Doch wie geht es der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin eigentlich so kurz vor der Entbindung? Da ihr Sohn Alessio Lombardi (6) mit einem Herzfehler geboren wurde, bereitete die bevorstehende Geburt der Zweifach-Mama in spe zunächst große Sorgen. Das scheint sich mittlerweile aber wieder gelegt zu haben. "Ich hab Respekt davor, ja. Aber keine Angst mehr", gab sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story preis.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels bei ihrer Babyparty

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Disneyland

