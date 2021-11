Wie geht es Fürstin Charlène (43) derzeit? Die Royal ist erst vor wenigen Tagen nach Monaco zurückgekehrt, nachdem sie zuvor aufgrund einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion mehrere Monate in Südafrika bleiben musste, da sie nicht fliegen durfte. Dort wurde sie sogar mehrfach operiert. Heute gab ihr Ehemann Fürst Albert II. (63) allerdings bekannt, dass die zweifache Mutter aufgrund körperlicher und emotionaler Erschöpfung erneut in einer Klinik außerhalb Monacos behandelt wird. Nun verrät Albert weitere Details zu Charlènes Gesundheitszustand.

Gegenüber People erklärte der 63-Jährige, dass die OPs nicht spurlos an seiner Frau vorbeigegangen seien: "Was ich sagen kann, ist, dass sie unglaublich erschöpft war. Sie hat mehrere Tage lang schlecht geschlafen und hat nicht viel gegessen. Sie hat viel Gewicht verloren, was sie anfällig für andere Erkrankungen gemacht hat." Möglichen Gerüchten, dass Charlènes Zustand eine Ausrede für andere Probleme sei, nahm der Fürst direkt den Wind aus den Segeln: "Da ich weiß, dass es viele Gerüchte gibt, will ich sagen: Es ist nicht Covid. Es hat auch nichts mit Krebs zu tun. Es ist keine private Beziehungskrise. Und um auf andere Spekulationen einzugehen, es hat nichts mit irgendwelchen Schönheits-OPs zu tun."

Die Entscheidung, sich in einer Klinik Hilfe zu suchen, traf Charlène offenbar gemeinsam mit ihrer Familie. "Ich habe mich mit ihr, ihren Brüdern und ihrer Schwägerin hingesetzt. Sie hatte ihre Entscheidung schon getroffen, wir wollten nur, dass sie das uns gegenüber noch mal bestätigt. [...] Sie war sehr ruhig und verständnisvoll. Ihr ist selber klargeworden, dass sie Hilfe benötigt. [...] Wir wollten ihr sagen, dass wir sie sehr lieben und, dass wir für sie da sind und, dass ihre Gesundheit das Wichtigste ist. Sie sollte sich um nichts anderes sorgen", verriet Albert. Wie lange Charlène in stationärer Behandlung sein wird, ist noch nicht klar. Albert und die beiden gemeinsamen Kinder Prinzessin Gabriella (6) und Prinz Jacques (6) werden sie aber besuchen.

Getty Images Fürstin Charlène in Monaco 2019

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Jahr 2019

Christian Sperka Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco mit ihren Kindern

