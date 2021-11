Die Gerüchteküche brodelt! Im vergangenen Jahr machte Rafferty Law (25), der Sohn von Jude Law (48), vor allem mit seinen vermeintlichen Beziehungen zu Rita Ora (30) und Hana Cross von sich reden. Offiziell bestätigt wurde jedoch keine der beiden Partnerschaften. Nun gibt es erneut Liebesgerüchte um den 25-jährigen Schauspieler. So soll Rafferty sich laut einem Insider seit einiger Zeit mit dem Reality-TV-Star Frankie Sims treffen.

"Raff und Frankie haben sich in den letzten Wochen ein paar Mal getroffen", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Zudem soll die Schauspielerin ihren Freunden erzählt haben, dass sie wirklich sehr auf den Promi-Spross stehe. Überstürzen wollen die beiden jedoch nichts. "Es ist zum Gesprächsthema in Essex [dem Wohnort der Influencerin, Anm. der Redaktion] geworden und jeder weiß, dass Raff und Frankie zusammen ausgehen", erzählte der Insider weiter.

Vor Kurzem befeuerte Frankie die Gerüchte um sie und Rafferty selbst mit einigen Aussagen. "Ich hatte schon ein paar Dates mit diesem Typen, den ich kennengelernt habe", erzählte sie in der Online-Show "Towie: The Official After Party". Außerdem verriet sie, dass der Mann, den sie treffe, nicht aus Essex komme.

Anzeige

Getty Images Rafferty Law im Januar 2020 in Paris

Anzeige

Instagram / frankiesims Frankie Sims, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Rafferty Law, Sohn von Schauspieler Jude Law

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de