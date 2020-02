Traurige Liebes-News? Sängerin Rita Ora (29) und Schauspieler Rafferty Law (24) hatten sich in London bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen- und lieben gelernt. Kurz darauf wurden sie küssend und Händchen haltend gesehen, während sie die After-Show-Party der britischen Fashion Awards gemeinsam verließen. Doch nach einer dreimonatigen Romanze sollen der Sohn von Jude Law (47) und die "Girls"-Interpretin schon wieder getrennte Wege gehen.

Das Feuer zwischen den beiden soll erloschen sein. Obwohl zwischen der Sängerin und dem Model am Set von "Twist", einer Adaption von "Oliver Twist", eine ganz besondere Chemie bestanden haben soll, wollten die beiden nichts überstürzen, so ein Insider gegenüber der Zeitung The Sun. "Rita hat viel Zeit außer Landes verbracht und dadurch haben sie wenig miteinander gesprochen. Die Beziehung liegt erst mal auf Eis, bis sie sich wieder im gleichen Land aufhalten. Es kann gut sein, dass sie wieder zueinanderfinden werden, aber zurzeit sind sie eher Freunde", offenbarte er weiter. Durch die Entfernung sei es schwierig, eine feste Beziehung zu führen.

Vor einigen Tagen teilte die "For You"-Interpretin außerdem einen Post via Instagram, in dem sie schrieb: "Voll entwickeltes Ehefrauen-Material, jemand Interesse?" Den Valentinstag hatte die 29-Jährige wohl auch alleine verbracht. Damit scheint sie die Trennungsgerüchte selbst bestätigt zu haben.

MEGA Sängerin Rita Ora im Februar 2020

Anzeige

normales Bild, Candid Sängerin Rita Ora und Schauspieler Rafferty Law im Oktober 2019

Anzeige

Backgrid Rita Ora und Rafferty Law im Dezember 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de