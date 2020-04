Rafferty Law (23) ist erwachsen geworden. Der gemeinsame Sohn der beiden Schauspieler Jude Law (47) und Sadie Frost (54) ist mittlerweile 23 Jahre alt. Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass das Model nun auch in die Fußstapfen seiner Eltern tritt. Raff, wie er bevorzugt genannt werden will, übernimmt die Hauptrolle in einer Neuverfilmung des Buchklassikers "Oliver Twist". Nun teilte er ein süßes Foto aus Kindertagen mit seinem Vater.

Das Model postete den Schnappschuss auf Instagram. Laut der Daily Mail sei die Aufnahme der beiden ungefähr aus dem Jahr 1997, also etwa ein Jahr nach der Geburt von Rafferty entstanden. Während der damals noch kleine Sohn mit großen Augen in die Kamera schaut, schmuggelt sich sein Vater von unten rechts in das Selfie. In dem Jahr war Jude Law nur ein Jahr älter als sein Sohn jetzt, nämlich knapp 24. "Sohn und Vater", betitelte der heute 23-jährige Raff den Post.

Damit ist Rafferty das älteste Kind des heute 47-jährigen Jude. Insgesamt hat der Brite fünf Kinder mit drei Frauen. Aus der sechs Jahre währenden Ehe mit Sadie Frost hat er noch einen weiteren Sohn namens Rudy (17) und die Tochter Iris. 2009 kam mit Model Samantha Burke die gemeinsame Tochter Sophia (10) zur Welt, und mit der Musikerin Catherine Harding hat Jude die 2015 geborene Ada (5).

