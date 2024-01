Rafferty Law sieht bei Premiere aus wie sein Vater Jude!

Er kommt ganz nach seinem Vater! Rafferty Law (27) ist der Sohn der beiden Schauspieler Sadie Frost (58) und Jude Law (51). In den vergangenen Jahren machte der Promi-Spross vor allem mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam. Unter anderem soll er mit Rita Ora (33), Hana Cross und Frankie Sims angebandelt haben. Auf der Premiere seiner neuen Serie "Masters of the Air" beweist Rafferty nun, wie ähnlich er Jude sieht!

Auf dem roten Teppich posiert der Schauspieler selbstbewusst in einem schwarz gestreiften Anzug. Unter seiner Jacke blitzt eine passende Weste hervor sowie ein schneeweißes Hemd. Seine Haare hat Rafferty nach hinten gegelt und schaut mit einem intensiven Blick ins Blitzlichtgewitter – ganz genau so, wie sein berühmter Papa.

Die Serie war nicht die erste Gelegenheit, bei der der 27-Jährige vor der Kamera stand und damit auch beruflich in die Fußstapfen von Jude trat. Bereits 2010 hatte er eine Nebenrolle in "Repo Man" spielen dürfen. Auch in dem Kurzfilm "Running Man" konnte Rafferty vor wenigen Jahren sein Talent unter Beweis stellen.

