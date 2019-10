Nanu, was passiert denn hier? Gut gelaunt steht Rita Ora (28) in ärmelloser Lederweste und mit Zöpfen unter ihrer Fliegerhaube auf einem Hausdach in London – und lacht aus vollem Herzen. Vor ihr steht ein junger Mann in Boxershorts, lässigem Shirt und weißen Tennissocken. Und es ist nicht irgendein Mann, den Rita hier freudvoll anstrahlt, sondern niemand Geringeres als Jude Laws (46) Sohn Rafferty (23).

Das Ganze mag etwas seltsam klingen, hat aber durchaus einen guten Grund: Denn wie Daily Mail berichtet, dreht die Sängerin gerade – zusammen mit Rafferty – einen Film. Gemeinsam werden sie in "Twist", basierend auf dem Roman "Oliver Twist" von Charles Dickens, zu sehen sein. Der 23-Jährige übernimmt dabei die Rolle des Oliver, Rita wird den jungen Taschendieb Artful Dodger verkörpern. Wie die Fotos erkennen lassen, scheinen sich die beiden prächtig zu verstehen – vor allem in den Drehpausen haben Rita und Rafferty ganz offensichtlich eine Menge Spaß zusammen.

Neben Rita und Rafferty sollen auch Michael Caine (86) und Lena Headey (46) in dem Streifen zu sehen sein. Regie führt Martin Owen. "Twist" soll 2020 in die Kinos kommen, ein genauer Starttermin ist bis dato allerdings noch nicht bekannt. Rita, die ihr letztes Album "Phoenix" 2018 veröffentlichte, war bereits in einigen Kinoproduktionen zu sehen — zuletzt in "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" als Dr. Ann Laurent.

Backgrid Rita Ora und Rafferty Law bei gemeinsamen Dreharbeiten

Backgrid Rafferty Law und Rita Ora am Set von "Twist"

Getty Images Rita Ora, Musikerin

