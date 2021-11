Wer stahl hier eigentlich wem die Show? Am Donnerstagabend fanden in West-Hollywood die GQ Men of Year Awards statt. Für diesen Anlass putzten sich zahlreiche Promis raus und präsentierten sich im Besten, was ihr Kleiderschrank zu bieten hat. Zu den Gästen gehörten unter anderem Nicolas Cage (57), Taylor Hill (25), Darren Barnet (30) und Alexandra Daddario (35). Neben diesen VIP-Hochkarätern erschienen außerdem gleich zwei Spidey-Darsteller: Tom Holland (25) und Andrew Garfield (38) – allerdings in zwei sehr unterschiedlichen Looks.

Der 25-jährige Brite entschied sich für einen eleganten Smoking. Doch er wählte keine klassische Optik in Schwarz-Weiß, sondern peppte seine Garderobe mit ein wenig Farbe auf. Tom zog alle mit einem braunen Samtanzug, den er mit schwarzen Lederstiefeln und einer Sonnenbrille mit karmesinroten Gläsern kombinierte, in seinen Bann. Währenddessen hielt es Andrew ein bisschen cooler und lässiger. Der Kalifornier begeisterte in einem gepunkteten Hemd, zu dem er eine dunkle Krawatte und eine lange schwarze Lederjacke trug. Trotz der ungleichen Outfits steht außer Frage: Sie sehen beide unglaublich gut aus und waren bei den GQ Men of Year Awards ein echter Hingucker.

Leider posierten die zwei Schauspieler nicht gemeinsam auf dem roten Teppich – doch wenn die Fans richtig liegen, dann könnten sie zumindest in Spider-Man: No Way Home zusammen zu sehen sein. Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass im dritten Teil der Marvel-Superheldenverfilmung alle drei Inkarnationen aufeinandertreffen – sprich: Tom, Andrew und der allererste Spidey – Tobey Maguire (46).

Anzeige

Getty Images Tom Holland bei der GQ Men of the Year Celebration in West-Hollywood im November 2021

Anzeige

Getty Images Andrew Garfield bei der GQ Men of the Year Celebration im November 2021

Anzeige

ActionPress Tobey Maguire als Spider-Man

Anzeige

Wer von beiden rockte den Red Carpet mehr? Definitiv Tom Holland! Andrew Garfield sah einfach heiß aus! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de