Anna Wilkens (25) künstliche Befruchtung hat endlich geklappt: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist schwanger! Bereits kurz nachdem ihr diese frohe Botschaft überbracht worden war, teilte sie die News auch mit ihren Fans. Doch nicht jeder kann diese Vorgehensweise nachvollziehen, immerhin ist Anna erst in der siebten Woche. In einem langen Instagram-Post erklärte die 25-Jährige jetzt: "Wer legt eigentlich fest, wann man was erzählen darf? [...] Jede Frau sollte sich ab der ersten Sekunde freuen dürfen und diese Freude dann teilen, wann sie es für richtig empfindet. Neben Freude schwingen nun mal oft auch Ängste in der Frühschwangerschaft mit. Wieso sollte man diese alleine durchstehen müssen?"

