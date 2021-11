Sie ist im absoluten Babyglück! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Wilken (25) und ihr Ehemann Sargis Adamyan (28) versuchen seit Jahren, schwanger zu werden. Aufgrund ihrer Endometriose hat es das Model allerdings schwer, ein eigenes Baby zu bekommen. Bereits des Öfteren probierte es die Beauty mit künstlicher Befruchtung – bisher ohne Erfolg. Doch nun überrascht sie ihre Fans mit einer grandiosen Nachricht: Anna ist tatsächlich schwanger geworden!

"Was sollen wir auch sagen, die künstliche Befruchtung hat geklappt. Wir sind einfach unglaublich dankbar und freuen uns, diese Reise weiterzugehen mit euch", schreibt die 25-Jährige vor wenigen Minuten zu einem Instagram-Post, in dem sie glücklich verrät, dass sie Mama wird. Vor allem für den ganzen Support bedankt sich Anna bei ihren Fans und betont: "Viele geben ihr Glück erst ab der zwölften Woche oder noch später bekannt, und da gibt es auch kein Richtig oder Falsch. Natürlich weiß ich selber nur zu gut, was alles passieren kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, wissen wir alle nie, wie das Leben spielt. Doch gerade genießen wir einfach nur den Moment und unsere Herzen sind erfüllt mit Liebe!"

Noch vor wenigen Wochen sah es bei Anna ganz anders aus – denn vor dem Embryo-Transfer war die Ex-GNTM-Schönheit ziemlich nervös. "Bei diesem Part ist man eben auch machtlos. [...] Ich bin guten Mutes und gleichzeitig schwingt auch etwas Angst mit", erklärte die Lauftsteg-Beauty.

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Ex-GNTM-Girl

Anzeige

Instagram / anna.wilken Sargis Adamyan und Anna Wilken

Anzeige

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Anzeige

Was glaubt ihr, bekommt Anna einen Jungen oder ein Mädchen? Sicherlich ein Mädchen! Es wird bestimmt ein Junge! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de