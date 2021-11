Jetzt geht es vor Gericht! Vor fünf Jahren wurde Kim Kardashian (41) in ihrem Pariser Apartment von einer Gruppe Männer überfallen. Die Täter entwendeten dabei vorrangig Schmuck. Mehrere Millionen sollen die erbeuteten Gegenstände wert gewesen sein. Die Influencerin war in der Nacht auch selbst in der Unterkunft anwesend und wurde nach eigenen Aussagen mit einer Waffe bedroht, jedoch nicht verletzt. Vor wenigen Tagen wurde nun angeordnet, den Fall vor Gericht zu bringen.

Wie Fox News berichtete, habe ein Justizbeamter am Freitag verkündet, dass der Prozess nun eröffnet worden sei. Angeklagt werden sollen zwölf Verdächtige, die mit dem 2016 stattgefundenen Diebstahl in Zusammenhang gebracht werden. Weitere Details wollte der Beamte jedoch nicht preisgeben. Einen genauen Termin für die Gerichtsverhandlungen gebe es noch nicht.

Kim selbst hatte sich nach dem traumatisierenden Erlebnis zunächst in therapeutische Behandlung begeben. Der Reality-TV-Star habe vor allem mit Panikattacken zu kämpfen gehabt und auch eine Art Allergie gegen seine Accessoires entwickelt. "Immer wenn [Kim] eine schwere Halskette anlegt oder sogar ihre Lieblingsuhr, löst das bei ihr Panik und Flashbacks aus", hatte ein Insider 2017 im Gespräch mit Radar Online verraten.

Getty Images Kim Kardashian, 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in NYC im Februar 2019

