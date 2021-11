Tammy Hembrow (27) und Matt Poole schweben auf Wolke sieben. Seit September 2020 gehen die gebürtige Australierin und ihr Liebster nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Netz teilt die zweifache Mutter zudem immer wieder süße Pärchenfotos mit dem Surfer. Doch nun hatte die Influencerin große Neuigkeiten für ihre Follower. Tammy verriet, dass Matt ganz romantisch auf einem Boot um ihre Hand angehalten hat.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine diese freudige Nachricht nun mit ihrer Community. "Ich bin geschockt! Ich konnte ehrlich gesagt gar nicht mehr aufhören, Freudentränen zu weinen", schrieb die 27-Jährige zu drei Bildern, die sie während ihrer Verlobung zeigen. "Ja, ja, ja mein Liebster", gab Tammy anschließend ihre Antwort auf die Fragen aller Fragen bekannt. Auch in seiner Story teilte das Model einige Eindrücke von der außergewöhnlichen Bootstour. Als die frisch Verlobten wieder an den Steg fuhren, wartete Tammys gesamte Familie auf die Beauty und gratulierte ihr überschwänglich zu ihrem Liebesglück.

Auch in den Kommentaren unter dem Verlobungspost drückten viele Fans und einige Berühmtheiten ihre Begeisterung aus. So schrieb Tammys Schwester Emilee beispielsweise, dass sie unglaublich glücklich für das Paar sei und dass Matt sich wirklich viel Mühe mit seinem Antrag gegeben habe. "Herzlichen Glückwunsch, meine Schöne! Ich freue mich so für dich", kommentierte auch Amy-Jane Brandt.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2021

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrows Kinder im November 2021

Instagram / tammyhembrow Matt Poole und Tammy Hembrow posieren

