Chanelle Wyrsch (25) hatte offenbar Lust auf einen neuen Look! Die ehemalige Schweizer Bachelorette erlangte hierzulande durch ihre Teilnahme an dem beliebten Datingformat Bachelor in Paradise große Bekanntheit. Doch weil keiner der Single-Männer ihr eine Rose überreichte, musste die Blondine bereits nach wenigen Folgen schon wieder die Heimreise antreten. Chanelle lässt sich von ihrem Show-Aus jedoch nicht unterkriegen: Sie überraschte ihre Fans jetzt mit einer neuen Haarfarbe!

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte die 25-Jährige ihre Typveränderung: Ihre Mähne erstrahlt nun in einem warmen Kupferton. "Bin jetzt offiziell ein Rotschopf", notierte die Beauty unter ihrem Posting. Chanelle habe ihre Haare schon lange so färben wollen – und jetzt habe sie es endlich gewagt. Mit ihrem neuen Look ist die Reality-TV-Bekanntheit offenbar auch sehr zufrieden. "Ich finde es ganz cool, ich finde es eigentlich ganz frech, ist mal etwas anderes", lautete ihr Fazit.

Bei Chanelles Fans und Promi-Kollegen kommt die Haarveränderung ebenfalls gut an. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche positive Reaktionen. Die Reality Shore-Kandidatin Jessica Fiorini kommentierte beispielsweise eine ganze Reihe von Herzaugen-Emojis. Auch die ehemalige DSDS-Kandidatin Linda Teodosiu (30) war total begeistert. "Oh mein Gott, wie geil siehst du bitte aus! Ich raste doch aus", schwärmte sie.

Anzeige

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de