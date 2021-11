Für diese Bachelor in Paradise-Kandidatin ist die Suche nach der Liebe schon wieder vorbei. In dem Kuppelformat sind ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten auf Flirtkurs im Paradies – und auch in der neuesten Folge ging es wieder ganz schön heiß her. Doch bei einer Single-Dame scheint mit keinem der Hotties der Funke übergesprungen zu sein: Chanelle Wyrsch (25) bekam von keinem der Männer eine Rose und musste das Paradies daher verlassen.

Die frühere Schweizer Bachelorette konnte offenbar keinen der verbliebenen Singles in der Villa von sich überzeugen und musste daher ihre Koffer packen. "Ich glaube, es ist vielleicht einfach nicht der richtige Ort für mich", kommentierte sie ihr Show-Aus. In der vergangenen Entscheidungsnacht hatte Chanelle ihre Rose noch Serkan Yavuz (28) gegeben – ganz zum Ärger von Mitstreiterin Samira Klampfl (27). Immerhin sind sich die ehemalige Bachelor-Beauty und der Regensburger schon ziemlich nah gekommen. In dieser Nacht der Rosen stand Serkan aber zu seinem On-Off-Flirt und schenkte Samira seine Rose.

Ähnlich turbulent wie zwischen Serkan und Samira ging es in der neuesten Folge auch zwischen Jacqueline Bikmaz und Maurice Grube (26) zu. Kurz vor der Entscheidung hatte Maurice der Blondine noch gesagt, dass es ihn stört, dass Jacqueline bereits zweifache Mutter ist. Außerdem entspreche die Bankkauffrau nicht ganz seinem Typ. Trotzdem bot er ihr am Ende seine Rose an – die Jacqueline allerdings nur zögerlich annahm. "Ich denke, das zwischen mir und Maurice hat auf jeden Fall keinen Sinn mehr", war später ihr Fazit.

