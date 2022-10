Schweizer Ex-Bachelorette Chanelle kommt zu "Unter uns"!

Unter uns bekommt erneut Verstärkung aus dem Datingshow-Kosmos! Im November 2021 war der ehemalige Prince Charming Nicolas Puschmann (31) vorübergehend zum Cast der Daily dazugestoßen. Vor wenigen Monaten kehrte er in der Rolle des Frauenarztes Dr. Richard Schilling ans Set zurück. Doch der Hamburger soll nicht der einzige Realitystar bleiben, der in der Serie zu sehen war: Auch die Schweizer Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch (26) spielt bald in einer Folge "Unter uns" mit!

Wie Picture Puzzle Medien in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die 26-Jährige am 31. Oktober in der Seifenoper zu sehen sein. "Ich spiele ab und zu kleine Rollen in verschiedenen Serien und jetzt war ich das erste Mal bei 'Unter uns' dabei", verriet Chanelle im Interview. Ihr Seriencharakter wird es bei einem Junggesellinnenabschied so richtig krachen lassen. "Es hat mega Spaß gemacht", freute sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin.

Im realen Leben ist Chanelle aber noch ein wenig von einem Junggesellinnenabschied entfernt. Trotz ihrer Kuppelshow-Teilnahmen ist sie immer noch Single: "Zurzeit ist kein Mann in Sicht." Sollte sie ihren Mr. Right treffen, schließe sie eine schnelle Trauung aber nicht aus. "Es wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern, bis die Hochzeitsglocken läuten", vermutete die Ex-DSDS-Halbfinalistin. Momentan wolle sie sich aber eher auf ihre Karriere fokussieren.

Anzeige

RTL Stefan Behrens Nicolas Puschmann, "Unter uns"-Darsteller

Anzeige

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch im Juli 2022 in Palma

Anzeige

TVNOW Chanelle Wyrsch, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de