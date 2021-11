Hat Paulina Ljubas (24) etwa einen neuen Mann an der Angel? Die Schauspielerin testet eigentlich derzeit bei Temptation Island V.I.P ihre Beziehung zu Henrik Stoltenberg. Schon im ersten Teaser deutete sich jedoch an, dass es in der Treueshow mächtig abgeht. Ob die Beziehung der beiden Kölner das aushält, ist unklar. Nun verdichten sich die Gerüchte einer Trennung – denn Paulina wird immer öfter mit einem neuen Mann in Verbindung gebracht!

Seit mehreren Wochen beobachten ihre Fans das mysteriöse Verhalten der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin bei Instagram: Dort zeigte sich die Beauty einige Male in München und postete dort aus Restaurants – dabei war sie offenbar in Begleitung! Denn zeitgleich teilte auch Temptation Island-Bekanntheit Yasin Mohamed Beiträge aus den gleichen Locations – zuletzt ziegen sie sich offenbar vor derselben Heizung. Zudem verriet der Basketballer erst kürzlich: Er ist glücklich vergeben – und trotz eines Emojis auf dem Gesicht der Frau lässt sich auf seinem Pärchenfoto eine gewisse Ähnlichkeit mit Paulina nicht leugnen!

Was Paulina selbst wohl zu diesen Spekulationen sagt? Die Brünette darf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus bis zum Ende der TV-Ausstrahlung zwar nicht verraten – erklärte jedoch zuletzt in einer Fragerunde: "Für mich war es eine sehr extreme und verstörende Erfahrung emotional gesehen, aber ich bin dankbar dafür."

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed mit seiner Freundin

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de