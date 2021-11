Frauen an der Rosen-Macht! In der sechsten Nacht der Rosen durften die Mädels bei Bachelor in Paradise entscheiden, welche Männer in der Kuppelshow bleiben dürfen und wer seine Koffer packen und abreisen muss. In der Folge entschied sich Denise-Jessica König (28) für den freiwilligen Exit. Sie nahm an der Rosenvergabe dementsprechend nicht teil. Aber welche Männer bekamen bei der Nacht der Rosen jetzt die Schnittblume und durften somit weiterhin im Paradies bleiben?

Als Erstes musste sich Judith Diaz Caballero entscheiden. Sie hatte zwar ein Date mit Neuzugang Alexander Gérard, musste aber währenddessen immer wieder an David Taylor (26) denken, sodass sie ihm die Rose gab. Sanja Alena überreichte zum ersten Mal eine Rose und entschied sich für Zico Banach (30). Auch Lorik Bunjaku (25) durfte sich freuen. Er bekam eine Rose von seiner Denise Hersing (25). Und auch Samira Klampfl (27) und Serkan Yavuz (28) können ihre Beziehung dank Samiras Rose weiter vertiefen. Jacqueline Bikmaz vergab ihre Rose erneut an Maurice Grube (26). Spannend wurde es bei der Entscheidung von Romina Beck – sie wählte Gustav Masurek (32), der bislang eigentlich mit Karina Wagner (25) geflirtet hatte. Sie wiederum gab ihre Rose an Alex Gérard. Beide betonten allerdings, dass es sich um eine freundschaftliche Geste handelt.

Zwei Männer gingen am Ende des Abends leer aus. Florian Hausdorfer (26) und Anil Yaman bekamen von keiner der Damen eine Schnittblume überreicht. Für die beiden war die Zeit im Paradies somit sehr kurz – sie kamen erst als Nachzügler in die Show und konnten offenbar keine passende Frau finden.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / mextexx Judith Diaz Caballero, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

Anzeige

RTL Gustav Masurek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW Florian Hausdorfer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de