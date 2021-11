Denise-Jessica König (28) hat genug! Weil es in der Bachelor-Staffel von Sebastian Preuss (31) für die Münchnerin nicht mit der großen Liebe geklappt hatte, versuchte sie bei Bachelor in Paradise erneut, den passenden Deckel zu finden. Zuletzt näherte sie sich dem Bachelorette-Boy Zico Banach (30) an. Der sah in der Tennisspielerin aber höchstens eine "Bumsgeschichte" und gab ihr einen Korb. Das war zu viel für die Beauty: Denise-Jessica hat die Show freiwillig verlassen.

Eigentlich ist in der aktuellen Folge der Flirtshow Damenwahl – demnach hätte die Blondine einem beliebigen Rosenanwärter ihre Schnittblume überreichen dürfen. Stattdessen entschied sich die 28-Jährige aber schon vor der Entscheidungszeremonie, das Weite zu suchen. "Ich habe euch alle ins Herz geschlossen und es fällt mir wahnsinnig schwer, zu gehen. Die Reise war wundervoll mit euch und ich habe so viele tolle Menschen auf einmal kennengelernt, aber die Reise endet hier für mich", verkündete sie vor der kompletten Gruppe. Um ein Tränenmeer zu umgehen, verließ sie die Villa auf direktem Wege.

Hat Zico nach dem Ausstieg von Denise ein schlechtes Gewissen? Ganz und gar nicht. Dem Staffel-Barkeeper und Ur-Bachelor Paul Janke (40) gegenüber betonte er erneut, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe. "Das Glück kann man nicht erzwingen. Das funktioniert einfach nicht und wenn man dann merkt, dass es am Ende nicht passt, ist es auch völlig in Ordnung, dass jeder seinen eigenen Weg geht", hielt er abschließend fest.

