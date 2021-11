Falko Ochsenknecht (37) hat Anna Juliana Jaenner (33) gar kein gutes Gefühl vermittelt! Der Berlin – Tag & Nacht-Darsteller und die Ex-GZSZ-Sschauspielerin gehen bei Adam sucht Eva völlig hüllenlos auf Datingkurs. Anna stieß erst in der zweiten Folge der Nackedei-Show zur Nudisten-Truppe hinzu und durfte bei einem Abendessen Singlemann Falko näher kennenlernen. Der hatte aber gar keinen Bock auf die Blondine – und ließ sie das auch spüren!

"Ich hatte da kein Bock drauf, was soll ich machen. Es hat sich wie Zwang angefühlt und das mag ich gar nicht", ließ Falko die Situation im Einzelinterview Revue passieren. Aber was war geschehen? Der Neuankömmling Anna und der Laiendarsteller saßen bei einem Abendessen zusammen – doch anstatt Anna kennen zulernen, ließ Falko den Miesepeter raushängen. "Ich kann mich auf niemanden einlassen, weil ich mit mir selbst was ausmachen muss", erklärte der Partyschlagersänger.

Nach dem Date kullerten bei Anna die Tränen. "Ich fühle mich nicht gewollt", erklärte die Schauspielerin ihre Emotionen. Am nächsten Tag räumte der 34-Jährige ein: "Ich schäme mich sehr." Im Gespräch mit Koki überlegte Falko sogar, freiwillig das Handtuch zu schmeißen. "Ich kann mich auf keine Frau einlassen, dafür habe ich zu viel durch, ich kann mich nicht öffnen. Ich bin hier falsch", schluchzte er. Koki riet ihm, dennoch zu bleiben. Wenn er gehe, fliehe er vor seinen Problemen, erklärte der 42-Jährige.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Anna Juliana Jaenner, "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin 2021

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidat Marcus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de