Wow, so haben JoJo Siwas Fans diese wohl noch nie gesehen! Die ehemalige "Dance Moms"-Darstellerin ist eigentlich bekannt für drei Dinge: ihren hohen Pferdeschwanz, die riesige Schleife darin und ihre schimmernden Glitzer-Outfits. An diesem verspielten bunten Look, der inzwischen das Markenzeichen der TikTokerin geworden ist, hat sie seit Jahren nichts verändert. Doch nun wagte das Teenie-Idol etwas Neues: Bei den American Music Awards erschien es ungewohnt elegant.

Der Sonntagabend war gleich in mehrer Hinsicht etwas Besonderes für JoJo: So waren es ihre allerersten AMAs – und diese Premiere wollte sie wohl mit einer verblüffenden Typveränderung feiern. Statt Glitzer und knalligen Farben setzte die 18-Jährige auf ein langes schwarzes Off-Shoulder-Kleid. Auch auf ihren Zopf verzichtete sie und trug ihre Haare offen und leicht gelockt. Mit diesem neuen Look wirkte der Teenager plötzlich richtig erwachsen. Dass die US-Amerikanerin tatsächlich langsam kein Kind mehr ist, unterstrich sie zusätzlich noch mit ihrem Schuhwerk: Sie probierte auf dem Red Carpet erstmals Schuhe mit hohen Absätzen aus – und zumindest bei den High Heels blieb sie ihrem Markenzeichen treu: dem Glitzer.

Ein denkwürdiger Moment für JoJo selbst war neben ihrer Garderobe aber vor allem ihr Treffen mit der südkoreanischen Boyband BTS. Auf der AMA-Bühne machte sie sogar ein Selfie mit den Jungs und postete den Schnappschuss später auch auf ihrem Instagram-Account. Zu dem Foto schrieb sie: "Sieben Legenden."

Getty Images JoJo Siwa im April 2019 in Hollywood

Getty Images JoJo Siwa bei den American Music Awards in L.A. im November 2021

Getty Images JoJo Siwa und BTS bei den American Music Awards in L.A. im November 2021

