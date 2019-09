Seit JoJo Siwa im Jahr 2015 in der amerikanischen Reality-Show "Dance Moms" über die Bildschirme geflimmert ist, hat sich die Tänzerin einen festen Platz in den Herzen ihrer Fans gesichert. Die Teenagerin ist seitdem nicht nur für ihre YouTube-Follower eine große Sache: Auch Kim Kardashian (38) und ihre Tochter North West (6) stehen auf JoJo. Neben ihren lässigen Sprüchen hat sie aber auch noch ein anderes Erkennungsmerkmal: Ihre Haarschleifen – und von denen hat JoJo unfassbar viele!

Bereits im Jahr 2016 machte das Nickelodeon-Gesicht deutlich: Sie hat ihr liebstes Accessoire gefunden! JoJo launchte damals ihre eigene Schleifen-Linie, die sie "JoJo’s Bows" nannte. Bis heute scheint ihre Liebe für die auffälligen und funkelnden Schmuckstücke nicht verloren gegangen zu sein. In der The Kyle and Jackie O Show plauderte JoJo aus, wie viele Haarschleifen sich in ihrem Schrank finden lassen und verriet auch gleich, welche sie davon am liebsten habe. "Ich habe über 12.000 Schleifen. Und mein Favorit – ich mag alle mit Regenbogen", erzählte die 16-Jährige.

Auch ihre Fans waren begeistert von JoJos Linie. Einige Grundschulen zogen allerdings die Reißleine und verboten das glitzernde Schleifchen aus den Klassenräumen, wie Daily Mail berichtete. Der Grund: Die Haarbänder hätten zu Eifersucht unter den Schülern geführt, da sich manche das Accessoire schlicht nicht hätten leisten können.

Getty Images Jojo Siwa im Juli 2018

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, Entertainerin und Tänzerin

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa bei den Kids' Choice Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de