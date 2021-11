Sie ist aktuell wohl seine größte Stütze! Seit wenigen Monaten ist es offiziell: Are You The One?-Moderatorin Sophia Thomalla (32) und Tennisstar Alexander Zverev (24) sind ein Paar. Statt sich zu verstecken und ihre Liebe zu verheimlichen, teilen die zwei immer mal wieder niedliche Pärchen-Momente im Netz – so wie jetzt auch wieder: Sophia macht ihrem Alex nach einem Turnier-Sieg eine süße Liebeserklärung!

Nach dem Gewinn der ATP Finals widmet die 32-Jährige ihrem Freund ein paar emotionale Zeilen auf Instagram. Zu einem Bild, auf dem Alex seine gewonnene Trophäe küsst, schreibt sie: "Ohne Pokal hätte ich ihn auch zu Hause gar nicht reingelassen! Das ist meine Art der Motivation. Ich liebe dich, du bist der Größte und ein wahrer Gewinner." In ihrer Insta-Story betont sie zusätzlich, dass sie auf den 24-Jährigen nicht stolzer sein könnte.

Dass die beiden schon jetzt durch dick und dünn gehen, betonte die brünette Beauty erst vor wenigen Tagen nach einer Niederlage von Alex. "Er weiß, dass er sich da hundert Prozent auf mich verlassen kann [...]. Ob er gewinnt oder verliert, ich bin da", verriet sie im Sat.1 Frühstücksfernsehen.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2021

Getty Images Sophia Thomalla beim ATP-Turnier in Wien, 26. Oktober

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Oktober 2021

