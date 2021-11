Sophia Thomalla (32) lässt ihren Freund Alexander Zverev (24) niemals im Stich! Im vergangenen Oktober gaben die Are You The One?-Moderatorin und der Tennis-Olympiasieger offiziell bekannt: Sie sind tatsächlich ein Paar! Seitdem zeigen die zwei Turteltauben regelmäßig im Netz, dass sie total glücklich miteinander sind. Doch auch wenn es bei ihrem Liebsten mal nicht so gut läuft, macht die TV-Bekanntheit natürlich keinesfalls sofort die Biege. Sophia stellt jetzt klar: Sie steht in jeder Lebenslage hinter ihrem Liebsten!

Im Sat.1 Frühstücksfernsehen sprach die 32-Jährige über die Niederlage ihres Partners bei den ATP-Finals in Turin: Er musste sich gegen den russischen Tennisspieler Daniil Medwedew geschlagen geben. "Er hat leider verloren, aber nur ganz knapp", erzählte Sophia geknickt und machte dabei klar, dass sie Alex auch in solchen Momenten beistehe: "Er weiß, dass er sich da hundert Prozent auf mich verlassen kann [...]. Ob er gewinnt oder verliert, ich bin da."

Dem Tennisprofi scheint es mit der Berlinerin mindestens genauso ernst zu sein. Vor wenigen Tagen holte sich der 24-Jährige seinen 18. Profititel in Wien – und machte seiner Freundin nach dem Sieg eine süße Liebeserklärung in der Halle. "Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen", schwärmte Alex von seiner Beziehung mit Sophia.

Future Image / ActionPress Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Getty Images Alexander Zverev bei den ATP-Finals im November 2021

