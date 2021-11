Startet Kim Kardashian (41) bald als Komikerin durch? Die Reality-Beauty begeisterte die Zuschauer erst vor wenigen Wochen mit ihrem Auftritt in der US-Show Saturday Night Live. Dort trat sie nicht nur in einem Sketch mit ihrem angeblichen neuen Freund Pete Davidson (28) auf, sondern bewies auch eine Menge Humor und Selbstironie. Das positive Feedback zu ihrer "Saturday Night Live"-Performance hat Kim offenbar auf eine Idee gebracht: Sie soll angeblich eine eigene Comedytour planen.

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber The Sun: "Kim ist gerade in Verhandlungen für eine Comedytour. Sie könnte Livetickets für alles verkaufen. Jetzt braucht sie nur noch eine Show. [...] 'Saturday Night Live' hat ihr das Selbstvertrauen gegeben, es zu versuchen." Hinter dem Ganzen soll Momager Kris Jenner (66) stecken. Außerdem bekommt Kim offenbar tatkräftige Unterstützung von ihrem Liebsten: "Pete arbeitet mit ihr daran. [...] Sie schreiben die Show gerade. Deshalb ist Pete zurzeit in Palm Springs", erklärte die Quelle.

Kim plane für ihre Liveshow eine Mischung aus Comedynummern und persönlichen Geschichten. "Es wird so etwas in der Art wie 'Ein Abend mit Kim live'. Sie werden außerdem Merchandise in der Lobby verkaufen", meinte der Insider.

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

MEGA Pete Davidson, Comedian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im November 2021

Würdet ihr euch eine Comedyshow von Kim anschauen? Ja, sofort! Nein, wohl eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



