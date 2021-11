Bei Matze und seiner Eyleen sprühen die Funken! Der Schweinebauer sucht gerade bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe und scheint mit Eyleen einen Glücksgriff gelandet zu haben. Mit der Altenpflegerin läuft es bis jetzt richtig gut und es kam bereits zu einem ersten Kuss! Doch das reichte den beiden in der Kuppelshow noch nicht: Eyleen übernachtete nun sogar schon bei Matze im Bett!

Noch etwas müde tranken die Turteltauben am Morgen einen Kaffee, bis die Arbeit auf dem Bauernhof rief. Doch im Einzelgespräch verriet die 32-Jährige dann, dass sie nicht alleine geschlafen hat! "Es kam halt so. Er hat mich gefragt, ob ich mit bei ihm im Bett schlafen will und dann bin ich abends mit herübergelaufen", erzählte Eyleen etwas trocken und versuchte, ihre Freude zu verstecken.

Matze hingegen zeigte sich sehr viel erfreuter und erzählte begeistert von der gemeinsamen Nacht. Nach einem längeren Gespräch auf der Couch tranken sie noch einen Wein und gingen dann gemeinsam zu Bett. "Wenn die Wellenlänge so gut passt und das Zusammenspiel so harmoniert, dann ist das wirklich supertoll", schwärmte er.

RTL / Stefan Gregorowius Eyleen und Matze, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

RTL / Stefan Gregorowius Eyleen und Matze, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL / Stefan Gregorowius Matze bei "Bauer sucht Frau"

