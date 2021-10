Michael Bully Herbig (53) und sein Team von "LOL: Last One Laughing" haben Grund zur Freude: Die Serie ist ein voller Erfolg! Bereits die erste Staffel der Amazon-Produktion kam bei den Zuschauern unglaublich gut an – beim Deutschen Comedypreis wurde sie sogar als beste Comedyshow ausgezeichnet. Seit Anfang Oktober läuft nun auch die zweite Staffel des Formats – und schlug ebenfalls ein wie eine Bombe!

In kürzester Zeit mauserte sich "LOL: Last One Laughing" zum Erfolgsformat – Amazon verkündete jetzt sogar in einer Pressemitteilung, dass die zweite Staffel von Bullys Serie der meistgeschaute Titel auf Amazon Prime Video in Deutschland ist. Was genau das in Zahlen bedeutet, ist zwar nicht bekannt, doch eines steht fest: Die Fans sind begeistert! Auf Instagram schwärmten mehrere User: "Ich habe einfach nur Tränen gelacht. Mir tut alles weh. Bitte mehr davon" oder auch "Ich liebe diese Show".

Kein Wunder also, dass aktuell bereits die Dreharbeiten für Staffel drei laufen – und ein paar der neuen Teilnehmer sollen auch schon feststehen. Wie Bild berichtet, sollen dieses Mal unter anderem Michelle Hunziker (44), Christoph Maria Herbst (55) und Joko Winterscheidt (42) mit von der Partie sein.

Anzeige

ActionPress Cast der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing"

Anzeige

Getty Images Comedian Michael Bully Herbig, 2021

Anzeige

Getty Images Schauspieler Christoph Maria Herbst, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de