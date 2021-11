Was ist an den Trennungsgerüchten dran? Zuletzt sorgte Priyanka Chopra (39) für Aufsehen: Die Schauspielerin änderte in den sozialen Medien ihr Profil und entfernte den Nachnamen ihres Ehemannes Nick Jonas (29). Bei ihren Fans klingelten sofort alle Alarmglocken und sie vermuteten eine Trennung des seit 2018 verheirateten Traumpaares. Doch es gibt Entwarnung: Priyankas Mama äußerte sich nun zu den Gerüchten!

Im Gespräch mit News18 räumte die Mutter direkt alle Zweifel aus dem Weg und nahm ihre Tochter in Schutz. "Das ist alles Unsinn, verbreitet keine Gerüchte", teilte sie der Öffentlichkeit mit. Offenbar hat Priyankas Namensänderung nichts mit der Beziehung zu dem Jonas Brothers-Mitglied zu tun. Fans dürfen also erleichtert aufatmen!

Eine Trennung wäre für ihre Community allerdings auch urplötzlich gewesen. Noch vor Kurzem teilte die gebürtige Inderin süße Schnappschüsse mit ihrem Schatz und ehrte ihn unter einem Instagram-Post. "An den besten Ehemann und Partner Nick, du bist der Inbegriff von Träumen. Ich liebe dich. Mein Herz ist so dankbar und voll", schwärmte sie.

