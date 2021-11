Ist bei ihnen etwa alles aus? Eigentlich sind Nick Jonas (29) und Priyanka Chopra (39) ein echtes Power-Couple. 2018 haben der Sänger und die Schauspielerin sowohl nach westlicher als auch nach indischer Tradition im großen Rahmen geheiratet. Die beiden zeigen sich mit süßen Posts im Netz immer wieder ihre gegenseitige Zuneigung. Doch jetzt vermuten Fans, dass sich die beiden ganz plötzlich getrennt haben könnten!

Grund für die Spekulationen gab Priyanka, als sie ihre Beschreibung auf ihrem Instagram-Profil änderte. Sie entfernte den Nachnahmen "Jonas" und auch ihren eigenen Mädchennamen "Chopra"! Auch auf Twitter änderte sie ihren Profileintrag, sodass dort nur noch ihr Vorname zu lesen ist. Diesen Schritt kommentierte die Inderin nicht und schwörte damit eine Flut an besorgten Kommentaren herauf. "Warte, Nick und Priyanka haben sich getrennt?", schrieb ein User auf Twitter. "Nick and Priyanka? Was zur Hölle passiert gerade?", fragte sich ein anderer Nutzer.

Bisher haben sich die beiden nicht öffentlich geäußert. Laut einer Vertrauten sei an den Trennungsgerüchten aber nichts dran. "Die Scheidungsgerüchte sind amüsant. Priyanka benutzt jetzt ihren Vornamen, weil sie diesen für ihre zukünftigen Projekte nutzten will", erklärte die Quelle gegenüber India Today. "Da ist nichts Wahres an den Spekulationen dran", bekräftigte sie.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Mai 2021

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas in West Hollywood, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de