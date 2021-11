Was empfindet Hofdame Eyleen denn nun wirklich für Mathias Bittner? Bei Bauer sucht Frau scheinen sich die Altenpflegerin und der Schweinebauer gesucht und gefunden zu haben: Bereits in den ersten Folgen der Kuppelshow hat es geknistert – inzwischen kam es sogar schon zu einem Kuss. Doch der Glatzkopf weiß immer noch nicht so recht, woran er bei der Single-Dame ist, denn: Eyleen zeigt Matze kaum ihre Gefühle!

Bei einem Ausflug an den See wollte Matze mit Eyleen noch mal die Hofwoche Revue passieren lassen und über die Zukunft sprechen. Wirklich viel erfuhr der Hobby-Biker aber nicht von der dunkelhaarigen Schönheit. "Ja, ich fühle mich wohl in deiner Nähe. Reicht das?", verriet Eyleen dem Landwirt mit genervtem Unterton. Die Single-Lady zeige ihre Gefühle lieber statt darüber zu sprechen.

Zwar hätte sich Matze in diesem Moment eine ausführlichere Antwort gewünscht, dennoch weiß er Eyleens Nähe zu schätzen. "Eyleens Worte sind manchmal sehr sarkastisch, die können manchmal nach außen hin kalt rüberkommen. Aber jeder Mensch ist anders", erklärte Matze. Er ist sich allerdings sicher, dass Eyleen gerne in seiner Nähe sei.

