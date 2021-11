Jimi Blue Ochsenknecht (29) ist ganz vernarrt in seine kleine Tochter Snow Elanie Koc. Im vergangenen Monat begrüßte der "Die Wilden Kerle"-Star zusammen mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) das kleine Mädchen auf der Welt. Seitdem teilt der stolze Papa immer wieder Einblicke in seinen neuen Alltag als Vater – jetzt verbrachte der gebürtige Münchner einen kuschligen Abend mit seiner Tochter.

In seiner Instagram-Story teilte Jimi ein Video von sich und seinem Baby. Darin sieht man den Schauspieler die kleinen Hände von Snow küssen – das Gesicht seines Sprösslings verdeckte er mit einem rosa Herzchen. Der frischgebackene Vater könnte, wie es scheint, kaum glücklicher sein in seiner neuen Rolle. Snow ist inzwischen regelmäßig der Star in Jimis Social-Media-Beiträgen.

Seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter scheint es auch zwischen dem 29-Jährigen und seiner Ex-Partnerin Yeliz wieder besser zu laufen: Zuvor hatte über einige Monate hinweg dicke Luft zwischen ihnen geherrscht. Für ihren Nachwuchs scheinen die beiden sich jedoch wieder zusammengerauft zu haben. Gegenüber Gala betonte der Sänger erst vor wenigen Wochen: "Es ist alles sehr harmonisch. Der Kleinen geht es gut. Wir sind sehr glücklich."

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im November 2021

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

