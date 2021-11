Sarah Engels (29) gibt ein ausführliches Update! Die DSDS-Bekanntheit ist momentan schwanger. Mit ihrem Ex-Ehemann Pietro Lombardi (29) begrüßte sie vor rund sechs Jahren einen Sohn, den kleinen Alessio. Mittlerweile ist sie mit dem ehemaligen Profikicker Julian Engels (28) verheiratet und erwartet jetzt ein Kind von ihm. Bis zur Geburt ist es auch nicht mehr lange hin – aber Sarah ist immer noch aktiv und fit!

Das erzählte sie nun in ihrer Instagram-Story. "Ich beklage mich ungern, weil ich superglücklich bin und so eine schöne und tolle Schwangerschaft erleben durfte, bis auf eben die Übelkeit am Anfang", erklärte Sarah ihren Followern. Trotz allem habe sie jetzt auf der Zielgeraden aber auch das ein oder andere Wehwehchen. So muss die 29-Jährige beispielsweise oft auf die Toilette, hat Wassereinlagerungen und schläft sehr wenig. "Der Bauch wird halt immer schwerer, man weiß nicht, wie man sich hinlegen soll", fügte sie hinzu.

Deshalb plagen Sarah auch Rückenschmerzen, aber das sei alles normal. Wobei eine Sache die junge Mutter doch etwas verwirrt: "Ich weiß nicht, ob ich das bei Alessio auch hatte oder ob ich einfach nur alt werde, aber meine Augen sind so schlecht geworden", erklärte sie. Früher konnte sie problemlos aus der Ferne Plakate erkennen und das geht jetzt wohl nicht mehr so gut.

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Griechenland, Oktober 2021

