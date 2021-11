Wer übernimmt die Aufsicht von Alessio (6), während Sarah Engels (29) ihre Tochter zur Welt bringt? Die Sängerin fiebert derzeit der Geburt ihres Kindes mit ihrem Mann Julian (28) entgegen und staunte im Netz sogar selbst über ihren kugelrunden Babybauch. Auch ihr Sohn aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (29) freut sich schon tierisch darauf, seine Schwester endlich kennenzulernen. Doch wo wird Alessio eigentlich untergebracht, wenn Sarah in den Kreißsaal muss?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan der DSDS-Bekanntheit genau das jetzt wissen. "Meine Mama hat sich extra Urlaub freigehalten, damit sie bereit ist. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass wir eine Familie haben, auf die wir uns immer verlassen können", antwortete die 29-Jährige. Wann genau Sarahs Mutter zum Einsatz kommt, steht jedoch noch in den Sternen. "Das entscheidet die kleine Maus ja ganz von allein. Theoretisch könnte es ja jeden Moment passieren", verriet die Musikerin über den Entbindungstermin.

Auch zur Namensgebung hatten Sarahs Follower Fragen – und diese Wahl hat die ehemalige The Masked Singer-Siegerin anscheinend vor eine große Herausforderung gestellt: "Ich finde das so schwer. Eine Entscheidung, die für immer bleibt, aber auch was sehr Schönes, wofür man ja auch neun Monate Zeit hat."

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah Engels bei ihrer Babyparty

