Lässt Roxy Zinger auch demnächst im TV die Hüllen fallen? Die Nürnbergerin ist aus der deutschen Reality-TV-Branche kaum mehr wegzudenken: Egal ob bei Temptation Island V.I.P. oder Ex on the Beach – sie sorgt stets für beste Unterhaltung. Natürlich verfolgt die Influencerin auch die neue Adam sucht Eva-Staffel, in der sich ihr Ex-Freund Jay auf die Suche nach der großen Liebe begibt. Wäre das Format auch etwas für Roxy? Darüber sprach sie nun mit Promiflash.

"Ich habe es mir tatsächlich durch den Kopf gehen lassen", gab die Reality-TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview ehrlich zu. Sie habe sich bereits mit einigen ehemaligen Kandidaten ausgetauscht und sei definitiv nicht abgeneigt, eines Tages ebenfalls in der Sendung blank zu ziehen. "Aber wenn ganz Deutschland meinen nackten Premium-Body sehen darf, muss natürlich der Preis stimmen", witzelte Roxy.

Dass die Brünette selbst total offen ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Bei "Ex on the Beach" knutschte sie mit dem einstigen Promi Big Brother-Kandidat Eric Sindermann (33) sogar vor laufender Kamera. Dabei schien es Roxy nicht sonderlich zu stören, dass ihr Ex-Partner Jay nur wenige Meter von ihr entfernt Party machte. "Ich nehme mir gerne, was ich möchte", erklärte sie damals ihr Verhalten.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

