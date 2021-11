Dieses Ex-Paar hat nun offiziell das Kriegsbeil begraben. Im Frühjahr 2020 hatten sich Promis unter Palmen-Bekanntheit Ennesto Monté (46) und Ex on the Beach-Gesicht Vanja Rasova für einen längeren Zeitraum gedatet. Als der Entertainer dann im darauffolgenden November mit Goodbye Deutschland-Star Danni Büchner (43) zusammenkam, äußerte sich seine Ex nicht nur einmal negativ über Ennesto – woraufhin dieser auch öffentlich zurückschoss. Nun haben sich die einstigen Turteltauben darauf geeinigt, sich in den Medien nicht mehr gegenseitig zu zerfleischen!

Das erklärte Ennesto gerade gegenüber Promiflash: "Ich bin erleichtert, dass sich die Sache damit erledigt hat. Das war eine echt unangenehme Zeit für mich. Zum einen wurde ich als ein Mensch dargestellt, der ich nicht bin, zum anderen war ich menschlich sehr enttäuscht", erklärte der Sänger. Er sei froh, dass er das Beef-Kapitel mit Vanja nun endlich abschließen kann.

Generell scheint Ennesto kein Interesse mehr daran zu haben, in der Öffentlichkeit viel über sich und sein Privatleben preisgeben zu wollen. Seine Instagram-Posts und Storys wurden in den vergangenen Wochen immer knapper und seltener. Gegenüber Promiflash erklärte der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer, dass er sich ganz bewusst zurückgezogen habe. Ennesto konzentriert sich gerade nur auf sein eigenes Leben.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Gesicht

Instagram / vanjarasova "Ex on the Beach"-Kandidatin Vanja

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Vanja Rasova im Jahr 2020

