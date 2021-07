Da ist jemand überhaupt nicht begeistert vom Liebes-Comeback von Danni Büchner (43) und Ennesto Monté (46)! Am vergangenen Wochenende machte das Ex-Paar aus heiterem Himmel öffentlich: Sie haben sich vertragen und gehen wieder gemeinsam durchs Leben. Aktuell verbringen die zwei einen romantischen Urlaub auf Ibiza. Doch einer gefällt das gar nicht: Ennestos Ex-Partnerin Vanja Rasova teilte im Promiflash-Interview ganz schön gegen das Duo aus!

Auf die Frage, was sie von Ennesto und Dannis zweitem Anlauf halte, äußerte Vanja gegenüber Promiflash: "Ich finde es lächerlich!" Der ehemalige Sommerhaus-Kandidat hatte in seinem Instagram-Statement zum erneuten Liebes-Outing mit Danni zugegeben, dass er nach der Trennung zwischenzeitlich auch andere gedatet hat: "Ich habe viele Fehler gemacht, viele Frauen getroffen und du gast gelitten." Wenig später löschte er diesen aber Satz wieder. Vanja will eine dieser Damen gewesen sein: "Er meldete sich immer bei mir und wollte, dass ich ihm freizügige Bilder von mir schicke." Getroffen hätten sie sich auch einmal.

Wie sich Vanja die Reunion der beiden nun erklärt? "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die beiden aneinander finden. Ich denke, dass Danni sehr an Ennesto hängt." Und da scheint wirklich was dran zu sein: Denn der Womanizer hatte in seinem Statement erklärt, dass die Goodbye Deutschland-Bekanntheit trotz Trennung nie aufgehört habe, ihn zu lieben. Solange die zwei glücklich sind, dürfte ihnen Gegenwind wie dieser aber bestimmt egal sein.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Vanja Rasova im Jahr 2020

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

