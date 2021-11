So sieht ein stolzer Vater aus! Seit einigen Tagen ist Aaron Carter (33) im absoluten Babyglück: Anfang der Woche konnten der Sänger und seine Verlobte Melanie Martin ihren kleinen Sohn Prince Lyric auf der Welt willkommen heißen. Nach einer dramatischen Geburt freuen sich die drei jetzt auf eine aufregende Kennenlernphase zu Hause. Und dass es Aaron in seiner neuen Rolle als Papa richtig gut geht, beweisen nun diese Bilder!

Paparazzi-Aufnahmen, die The Sun vorliegen, zeigen die frischgebackenen Eltern am Mittwoch bei einem entspannten Spaziergang mit ihrem Neugeborenen. Total glücklich und bis über beide Ohren strahlend hält der 33-Jährige seinen Sohn in einer blauen Kuscheldecke in den Armen, während sich Melanie liebevoll an die beiden anschmiegt. Ganz offensichtlich genießt die kleine Familie die Zeit zu dritt in vollen Zügen.

Noch vor wenigen Tagen sah das ganz anders aus. Nach über 13 Stunden in den Wehen musste der kleine Prince Lyric nämlich per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Aaron gab seinen Fans kurz darauf ein Update auf Instagram: "Meiner Verlobten geht es bestens, danke an Gott und die tollen Mitarbeiter hier. Prince ist kostbar, ich liebe dich, mein Sohn."

