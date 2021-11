Für Jennifer Lawrence (31) ist es wohl ein Tabu-Thema! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney erwartet die Schauspielerin momentan ihr erstes Kind. Lange behielt sie diese schöne Nachricht für sich. Denn die Beauty will ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fernhalten. Das wird sich auch nach der Geburt ihres Babys nicht ändern: "Ich möchte nicht, dass sich jemand in dessen Leben einmischt. Und ich finde, es beginnt damit, das Kind nicht in diesen Teil meiner Arbeit einzubeziehen", verriet Jen nun gegenüber der Vanity Fair.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de