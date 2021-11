Eric Sindermann (33) teilt sein Liebesglück mit aller Welt! Eigentlich hatte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat zuletzt heftig mit Cora Schumacher (44) geflirtet, doch bereits wenig später war die Liebelei schon wieder vorbei. Auf Sam Dylans (30) Halloweenparty lernte der Designer eine Frau namens Katha kennen – und zwischen ihnen funkte es sofort. Die zwei Turteltauben sind zwar offiziell noch kein Paar, aber trotzdem scheint es sich bei ihnen um etwas Ernstes zu handeln: Eric teilte nun ein erstes Foto mit seiner Liebsten!

Auf seinem Instagram-Account postete der 33-Jährige ein Selfie mit seiner Angebeteten. Auf dem Bild gibt Katha dem ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmer einen Kuss auf die Wange – und kuschelt sich dabei an ihn. Unter dem Foto machte Eric klar, dass er offenbar ernstes Interesse an der Blondine hat. "Die Hochzeitsglocken läuten. Heiraten nach vier Tagen zu voreilig? Was sagt ihr?", notierte er und fügte zusätzlich noch den Hashtag #couplegoals hinzu.

Eigentlich wollte der Berliner die Turtelei mit der Unternehmerin aber zunächst privat halten. "Sie will nicht in die Öffentlichkeit oder in Shows, das ist mir auch sehr wichtig", erklärte er seine Haltung vor wenigen Tagen im Gespräch mit Promiflash. Was wohl dazu geführt hat, dass Eric sich nun doch dazu entschieden hat, ein Pärchenbild mit seiner Katha zu posten?

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat 2021

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Future Image / ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

