Eric Sindermann (33) schwebt auf Wolke sieben! Kürzlich hieß es noch, dass der Designer mit Cora Schumacher (44) angebandelt hätte. Doch zwischen dem Ex-Promi Big Brother-Kandidaten und dem Model besteht wohl wirklich nur eine Freundschaft, denn Eric hat sein Herz tatsächlich an eine andere Frau verloren. Eine Dame auf Sam Dylans (30) Halloweenparty soll ihn vollends um den Verstand gebracht haben. Im Promiflash-Interview plauderte der 33-Jährige aus: Ja, er ist tatsächlich wieder verliebt!

Als die Lady namens Katha Sams Halloweenparty betrat, war es um ihn geschehen: "Ich hatte lange nicht mehr so eine hübsche Frau mit so einem süßen Gesicht gesehen wie sie", schwärmte Eric im Interview mit Promiflash. "Sie ist eine erfolgreiche Businessfrau, die ihren eigenen Weg geht. Sie ist wunderschön und klug zugleich", erzählte der Berliner von seiner Katha. Dabei betonte Eric: Seine Auserwählte habe sogar Traumfraupotenzial. "Ob sie es auch wirklich ist, werden wir in Zukunft sehen", gab er zu verstehen.

Auch machte Eric deutlich: Er habe überhaupt nicht bewusst nach einer Frau in seinem Leben gesucht. "Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich meine Traumfrau nicht suchen brauche, sondern irgendwann ist sie einfach da", gab er den Ratschlag seines Papas wieder – und jetzt spricht Eric sogar von Schicksal, denn Katha hat die Einladung zu Sams Halloweenparty gewonnen. Die beiden haben sich zwar schon geküsst, aber offiziell zusammen seien sie noch nicht. Da ist Eric jedoch zuversichtlich: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu tausend Prozent zusammenkommen werden, denn ich habe seit unserem ersten Treffen kein Interesse mehr an anderen Frauen."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

TVNow "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

