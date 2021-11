Er ist wohl schon in Weihnachtsstimmung! Die britischen Royals haben gerade zu Weihnachten viele Traditionen. Einer, der das große Fest anscheinend kaum noch erwarten kann, ist Prinz William (39). Der Gatte von Herzogin Kate (39) nahm vor wenigen Tagen nämlich an einem ganz besonderen Event teil: Zusammen mit Stars wie James Blunt (47) war William Gast auf einer Weihnachtsparty in London!

Wie Hello! berichtet war der 39-Jährige am Mittwoch mal ganz ohne seine Frau Kate unterwegs. Im privaten Mitgliederklub Oswald's in der britischen Hauptstadt genoss der Royal einen Abend für sich unter Promi-Freunden wie zum Beispiel Sänger James Blunt. In einem grauen Anzug soll sich William köstlich amüsiert haben, eh er gegen frühen Abend die Veranstaltung schon wieder verließ.

Dass das Feiern bei den Cambridges an den Festtagen nicht zu kurz kommt, hatte erst vor einigen Tagen ein Insider gegenüber OK! ausgeplaudert. "Es wird ein Weihnachten mit ihnen und den Kindern geben, eine formelle Feier mit Williams Familie auf Schloss Sandringham, und dann werden sie noch Zeit mit Kates Familie, den Middletons, in Bucklebury verbringen", hatte die Quelle preisgegeben.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Generation Earthshot Event 2021

Anzeige

Getty Images James Blunt bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Termin in Glasgow, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de