Er stürzt sich wieder ins Flirten! Raphael Fasching (23) bewarb sich bei Die Bachelorette in diesem Jahr um die Gunst von Maxime Herbord (27) – und das mit Erfolg! Während der Staffel konnte er alle Konkurrenten hinter sich lassen und erhielt die lang ersehnte letzte Rose von der Aachenerin. Doch eine Beziehung kam nach dem Kuppelshow-Sieg nicht zustande. Jetzt hat der Österreicher die Angel offenbar wieder ausgeworfen!

In einem Q&A auf Instagram ließen Raphaels Fans nicht locker und wollten wissen, was an der Liebesfront Sache ist. "Bist du momentan an jemandem interessiert?", brachte ein User zum Ausdruck, was sich momentan vermutlich viele Follower des 23-Jährigen fragen. Der Beau postete dazu ein Bild, auf dem er vielsagend in die Kamera schaut und bejahte die Frage.

Bei diesen News könnte nun ein Dauerbrennerthema um Raphael wieder hochkochen: Denn der Lockenkopf wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Kim-Denise Lang (24) gesichtet! Die Fans der beiden dürfen also gespannt sein, ob die Blondine die Person ist, die Raphael bei seiner Story im Sinn hatte.

Anzeige

TVNow Raphael Fasching und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching im September 2021

Anzeige

Instagram / raphael.f_ Henrik Stoltenberg, Kim-Denise Lang und Raphael Fasching

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de