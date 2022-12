Maxime Herbord wieder verliebt: Ex Raphael war überrascht!

Maxime Herbords (28) neue Liebe sorgt für gemischte Gefühle! Die ehemalige Bachelorette machte vor wenigen Tagen ihre neue Beziehung publik: Am Heiligabend verkündete die Brünette, mit Leander Sacher (25) zusammen zu sein – wie viele Fans bereits spekuliert hatten. Die Beauty und der Bachelorette-Sieger aus der Staffel um Melissa Damilia (27) sind allem Anschein nach total verliebt. Doch einer hatte mit dieser rosigen Romanze so gar nicht gerechnet: Maximes Ex Raphael Fasching (24)!

Im Interview mit Promiflash verriet Maximes Bachelorette-Sieger jetzt, wie überrumpelt er von der neuen Beziehung gewesen sei: "Ich habe zuerst auf Promiflash davon gelesen, dementsprechend war ich im ersten Moment schon überrascht!" Er kenne Leander zwar nicht persönlich – rein optisch passe der Unternehmer jedoch gut zu der 28-Jährigen. "Ich freue mich, dass Maxime nun offenbar ihr Glück gefunden hat", fügte Raphael gegenüber Promiflash hinzu.

Im großen Bachelorette-Finale hatte Maxime Raphael 2021 die letzte Rose übergeben. Nach der Show hatten die zwei sich einige Monate gedatet – doch eine Beziehung wurde daraus nicht. "Die Gefühle haben leider einfach nicht ausgereicht, um aus dem 'richtigen Kennenlernen' eine ernsthafte Beziehung zu entwickeln", hatte die Influencerin damals erklärt.

Instagram / leander_sacher Maxime Herbord und Leander Sacher, Dezember 2022

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching im September 2021

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching und Maxime Herbord im September 2021

