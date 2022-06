Kann Sharon Battiste (30) die Erwartungen erfüllen? Das Model spielt in der neuen Bachelorette-Staffel die Hauptrolle und geht auf die Suche nach der großen Liebe. Bisher haben sich viele Stars und Sternchen aus dem Rosenkosmos durchweg begeistert von der Köln 50667-Bekanntheit als TV-Junggesellin gezeigt. Aber was erwarten sich die ehemaligen Bachelorette-Jungs und Bachelor-Girls überhaupt von der neuen Staffel? Promiflash hat nachgefragt...

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (30) wünscht sich frischen Wind. "Ich hoffe, sie ist etwas extrovertierter und für jeden Spaß zu haben", betonte er gegenüber Promiflash, hegt aber auch den Wunsch, dass die 30-Jährige offen und ehrlich mit ihren Kandidaten kommuniziert. Seine Freundin Anna Rossow (33) glaubt, dass die Zuschauer jede Menge zu lachen haben werden. "Ich hab gelesen, dass sie glaubt, die lustigste aller Bachelorettes zu sein", erzählte die Hamburgerin. Durch ihre lockere und offene Art könne Sharon wohl auch viele Männerherzen für sich gewinnen.

Bachelor in Paradise-Kandidatin Denise Hersing (26) hat ebenfalls hohe Erwartungen: "Ich erhoffe mir auf jeden Fall keine Langeweile von ihr. Etwas mehr Action wird sie bestimmt auch reinbringen – im Vergleich zu ihrer Vorgängerin. Ich glaube, sie hat echt Feuer." Die einstige Kusspartnerin von Niko Griesert (31) denkt, dass Sharon auch Ecken und Kanten zeigen wird und genau deshalb für Unterhaltung sorgen kann. Auch ihre Staffelkollegin Karina Wagner (26) möchte vorm TV mitfiebern. "Ich erhoffe mir Unterhaltung! Dass sie einfach locker und cool drauf ist", hielt sie fest. Denise-Jessica König (29) hat sich vorab keine Gedanken darüber gemacht, wie die Bachelorette punkten kann – sie lasse sich einfach überraschen.

Ganz anders als Vorjahressieger Raphael Fasching (24). Er plauderte im Promiflash-Interview aus: "Ich erhoffe mir von Sharon eine aufregende Staffel mit vielen Emotionen. Am meisten aber hoffe ich, dass Sharon wirklich auf der Suche nach der Liebe ist." Er drücke der Schauspielerin fest die Daumen und wünsche ihr, dass sie in Thailand auf ihren Mr. Right trifft. David Taylor (27) scheint offenbar keine Angst zu haben, dass die Kölnerin bei Zuschauern und Kandidaten durchfallen könnte. "Sie scheint sehr sympathisch, gesprächig und interessant zu sein. Sie ist eine, die die Boys auf Trab halten wird", mutmaßte der Student.

RTL/ René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About You Awards im Mai 2022

Instagram / denisiii._ Karina Wagner und Denise Hersing

Instagram / davidataylor24 David Taylor, TV-Star

