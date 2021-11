Juliano Fernandez kann Paulina Ljubas (24)' Aussagen nicht auf sich sitzen lassen! Die beiden Reality-TV-Stars sind aktuell gleichzeitig bei Temptation Island V.I.P. zu sehen – haben aber auch eine bewegte Vergangenheit: Denn Julianos Freundin Sandra Janina (22) ist die Ex von Paulinas Partner Henrik Stoltenberg. So kam es bereits zu einigen öffentlichen Streitereien. Unter anderem im Promiflash-Interview hatte Paulina sich zuletzt über Julianos Verhalten bei "Temptation Island V.I.P." beschwert. Jetzt schießt der Influencer aber scharf zurück...

"Da muss ich schon lachen, wie da gesagt wird: 'Das ist ein Mindestmaß an Respekt, dass man jemandem die Hand gibt' oder 'So wie er sich in der Sendung verhält, das spiegelt ja auch seinen Charakter wider' – alles so ein Bullshit!", ärgert sich Juliano auf Instagram über Paulinas Worte. "Ganz ehrlich, wo war dein Mindestmaß an Respekt, als du die Beziehung von mir und Sandra veröffentlicht hattest? Was Sandra und ich ja gar nicht wollten! Du hast dich in sämtliche Themen eingemischt und jetzt bei 'Temptation Island' sagst du sowas... ", wütet der Nürnberger weiter.

Abschließend droht Juliano: "Alter Mädchen, wenn man Leichen im Keller hat und weiß, was noch alles so in der Show abgeht und passieren wird, würde ich nicht anfangen, Nägel mit Köpfen zu machen..." Klingt ganz so, als wäre der Tattoo-Liebhaber kurz davor, auszupacken – und als wäre diese Geschichte definitiv noch nicht zu Ende erzählt!

Anzeige

TVNOW Juliano, Ex-"Are You The One?"-Kandidat

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de