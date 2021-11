Hängt bei Isabel und Michael Kraus (38) etwa der Haussegen schief? Die Influencerin und der Handballer sind seit 2014 glücklich verheiratet – und haben vier gemeinsame Kinder. Eigentlich versorgen die zwei Turteltauben ihre Fans im Netz regelmäßig mit neuem Liebescontent und Fotos von ihrer Familie. Doch in den vergangenen Wochen zeigten sich die Eheleute immer seltener zusammen. Jetzt löschten Bella und Mimi sogar fast alle Pärchenbilder!

Eigentlich waren auf den Instagram-Accounts des Paares bis vor wenigen Wochen noch einige romantische Schnappschüsse zu finden. Doch mittlerweile haben sowohl Bella als auch Mimi fast alle gemeinsamen Bilder von ihren Profilen entfernt. Das ist natürlich auch ihrer Community nicht entgangen. "Was ist denn mit Mimi los? Man hört nichts mehr von euch beiden" und: "Mit dir und Mimi alles gut? Man sieht nichts mehr von euch", schrieben nur zwei von vielen besorgten Fans unter einem Beitrag der YouTuberin. Ob die beiden wohl gerade eine Ehekrise haben?

Am Freitag ließ der Familienvater in seiner Instagram-Story bereits durchblicken, dass er im Moment eine schwere Zeit durchmacht. "Die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend, also es könnte definitiv besser sein", gab Mimi ehrlich zu. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle sich der 38-Jährige aber noch einmal genauer dazu äußern.

Instagram / bellakraus Bella Kraus, YouTuberin

Instagram / isabel_kraus Bella und Mimi Kraus mit Tochter Lima

Instagram / mimikraus Mimi Kraus, Handballer

