Juliano Fernandez kann nicht fassen, dass seine Freundin Sandra Janina (22) so ein loses Mundwerk hat! Der einstige Are You The One?-Kandidat und die Love Island-Beauty testen gerade ihre Beziehung in der VIP-Version von Temptation Island. Am ersten Lagerfeuer wurden allerdings schon beide vom jeweils anderen enttäuscht: Während Sandra erfahren musste, dass Juliano seinen Samenleiter vor Jahren hat abklemmen lassen, wurde der Tattoofan damit überrascht, dass sich seine Freundin über das gemeinsame Sexleben beschwerte!

In Folge drei des RTL+-Formats bekamen die Promikandidaten bei ihrer Lagerfeuer-Premiere mit Moderatorin Lola Weippert (25) die ersten Bilder ihres Partners präsentiert. Juliano bekam dabei zu sehen, wie Paulina Ljubas (24) Show-Kollegin Emmy Russ (22) Inhalte aus deren heimlich abgehörtem Gespräch weitererzählte: "Sie hat Miguel ganz laut ins Ohr geflüstert. Sie hat gesagt, sie wäre jetzt – wir waren ja auch ein bisschen besoffen, ne – so horny, weil sie und Juliano schon seit zwei Wochen keinen Sex mehr hatten und es bei denen voll schlecht läuft", hörte man die Freundin von Henrik Stoltenberg erzählen. Für den Macho war das zu viel: Juliano sprang wutentbrannt auf und wollte die Show verlassen!

"So eine Scheiße. Zwei Wochen keinen Sex? Nein, ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr. Die hat sich gar nicht über Sex zu unterhalten! Aber habe ich mich in der Villa einmal mit einer unterhalten, wie mein Sexleben ist?", wetterte Juliano drauf los. Seine Jungs rund um Jakub Jarecki konnten ihn zum Glück recht schnell beruhigen. Im Einzelinterview im Anschluss gab der Fitness-Fan sogar zu, dass er nur ganz kurz davor gestanden hatte, in Tränen auszubrechen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Paulina Ljubas und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

RTL Juliano Fernandez mit Jakub Jarecki und Henrik Stoltenberg

