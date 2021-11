Was fängt Britney Spears (39) mit ihrer neu gewonnenen Freiheit an? Mitte November wurde vor Gericht entschieden, dass die Musikerin nicht länger unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (69) steht. Die Pop-Prinzessin erhält damit nach 13 Jahren ihre Freiheit und Unabhängigkeit zurück – und kann nun endlich ihre Träume leben! Was für Britney jetzt wohl auf dem Plan steht? Eines scheint jedenfalls sicher zu sein: Ihre Familie soll wohl keinen Anteil mehr am Leben der 39-Jährigen haben!

