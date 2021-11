Jimi Blue Ochsenknecht (29) beweist seinen Sinn für Mode! Im Oktober ist der "Die Wilden Kerle"-Star zum ersten Mal Vater geworden: Er durfte zusammen mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) die gemeinsame Tochter Snow Elanie auf der Welt begrüßen. Obwohl der Schauspieler nicht mehr mit dem einstigen Bachelor-Girl zusammen ist, nimmt er seine Vaterrolle sehr ernst – und kümmert sich stets um seinen Nachwuchs. Jetzt zeigte Jimi einmal mehr, was für ein stolzer Papa er ist: Er verpasste Snow ein supercooles Outfit!

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige einen Schnappschuss von seinem Töchterchen. Auf dem Bild trägt die Kleine ein T-Shirt der Band Guns N' Roses, von der Jimi offenbar ein großer Fan ist. Den lässigen Look rundete der Musiker mit einer blauen Jeans und ein paar Söckchen ab. "Wenn Papa shoppen geht", notierte er darunter und fügte zusätzlich noch ein Rocker-Emoji an.

Erst vor wenigen Wochen hatte der gebürtige Münchner total von seiner kleinen Prinzessin geschwärmt. Im Gespräch mit RTL erklärte er nach der Geburt, dass er sich sehr darüber freue, seinen Nachwuchs jetzt endlich kennenlernen zu dürfen. "Es ist auf jeden Fall das schönste Geschenk", schwärmte Jimi vom Vatersein.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow Elanie

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de