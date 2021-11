Sind Dieter Bohlen (67) und Pietro Lombardi (29) immer noch ein gutes Team? Die Musiker kennen sich inzwischen schon seit über zehn Jahren. Pietro trat damals bei DSDS mit Dieter als Chefjuror an. Acht Jahre später saß er dann selbst neben ihm in der Jury. Mit der Zeit sind die beiden aber nicht nur beruflich, sondern auch privat immer mehr zusammengewachsen. Doch wie gut ist Dieter und Pietros Kontakt heute zueinander?

In seiner Instagram-Story erklärte Pietro, dass er regelmäßig von Dieter höre und erst vor wenigen Tagen über eine Stunde lang mit ihm telefoniert habe. Die beiden scheinen sich sehr nahezustehen. "Dieter und ich, wir sind Familie. Wir sind ein Herz und eine Seele", schwärmte der "Phänomenal"-Interpret. Außerdem planen sie momentan offenbar gemeinsame Projekte. "Wer weiß, was noch so kommt", deutete der 29-Jährige an.

In all den Jahren blieb Dieter aber auch Pietros Mentor. Der Modern Talking-Star habe ihn viel gelehrt. "Dieter hat mir vor zehn Jahren gesagt: 'Pietro, der liebe Gott hat vor dem Erfolg den Schweiß gesetzt.' Und das stimmt zu 100 Prozent", verriet Pietro vor wenigen Monaten auf Instagram.

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, 2011

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de