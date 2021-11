Emmy Russ (22) beweist einmal mehr, wie niedrig ihre Hemmschwelle ist! Die süße Blondine nimmt aktuell mit ihrem Freund Udo Bönstrup (27) am Fremdflirtformat Temptation Island V.I.P. teil – dort wollen die Promi Big Brother-Turteltauben ihre noch recht frische Beziehung auf die Probe stellen. Dass der Comedian eine sehr lockere Partnerin hat, war ihm schon vorher klar. Aber ob Udo es wohl immer noch so entspannt sieht, wenn er erfährt, dass Emmy mit einem Verführer nackt unter die Dusche gesprungen ist?

In der dritten Episode des RTL+-Formats kam die einstige Beauty & The Nerd-Kandidatin auf den Gedanken, nicht allein unter die Brause steigen zu wollen. Doch dass tatsächlich ein Verführer auf diese Einladung eingeht, hätten die Zuschauer wohl nicht gedacht: Ex-Are You The One?-Hottie Dominik Brcic verschwendete offenbar keinen Gedanken an Udo und folgte Emmy auf ihr Zimmer: "Wir gucken jetzt einfach beide nicht auf die Stellen, wo wir nicht hingucken sollen", hörte man sie noch sagen. Die Dusche ist von den Kameras nämlich selbstverständlich nicht einsehbar. "Du darfst aber gucken, wenn du willst. Mir ist es egal. Also kann ich mich vor dir entblößen?", tönte Dominik dann aber vollmundig. Und Tatsache: Ein vielsagendes Kichern verdeutlichte, dass die beiden das nackte Vorhaben ganz offensichtlich durchgezogen haben.

Doch wie wird wohl Emmys Freund Udo auf diese Bilder reagieren? In der Vorschau auf Folge vier kann man schon den einen oder anderen Konter des Entertainers erahnen: In gleich zwei Situationen sieht man bereits, wie enttäuscht und resiginiert er zu sein scheint. "Das ist eine reine Demütigung gewesen. Ab jetzt hab ich wirklich jeglichen Respekt verloren", erklärt Udo in zwei verschiedenen Szenen. Wie es wohl mit der Partnerschaft der beiden weitergeht?

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL Dominik auf dem Weg in Emmys Dusche bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / emmyruss "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin Emmy Russ

RTL Udo Bönstrup bei "Temptation Island V.I.P."

